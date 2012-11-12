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Karidesli Pilav

Karidesli Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram haşlanmış karides

2 su bardağı basmati pirinci

125 gram tereyağı

2 su bardağı sıcak su

1 su bardağı portakal suyu

Bir tutam safran

Yarım demet dereotu

1 çay bardağı kaju fıstık, tuz

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu ılık suda 1 saat bekletip, süzün ve iyice yıkayın. Bir tencerede tereyağını eritin ve pirinci ilave edip, fazla karıştırmadan yavaşça çevirerek kavurun. Ayrı bir tencerede sıcak su, portakal suyu, safran ve tuzu karıştırın. Kaynadıktan sonra kavurduğunuz pirincin üzerine ilave edin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocağın altını kapattıktan sonra karides, kıyılmış dereotu ve kaju fıstığı ekleyin. Karıştırıp 10-15 dakika demlenmeye bırakın. Sıcak olarak servis yapın.
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