Karidesli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu ılık suda 1 saat bekletip, süzün ve iyice yıkayın. Bir tencerede tereyağını eritin ve pirinci ilave edip, fazla karıştırmadan yavaşça çevirerek kavurun. Ayrı bir tencerede sıcak su, portakal suyu, safran ve tuzu karıştırın. Kaynadıktan sonra kavurduğunuz pirincin üzerine ilave edin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocağın altını kapattıktan sonra karides, kıyılmış dereotu ve kaju fıstığı ekleyin. Karıştırıp 10-15 dakika demlenmeye bırakın. Sıcak olarak servis yapın.