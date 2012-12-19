Karidesli Risotto

Sofra Tarifi

1 çay bardağı risotto pirinci 1 adet (orta boy) taze karides 1 tatlı kaşığı zeytinyağı 3 adet arpacık soğan 1 tatlı kaşığı beyaz şarap 1 çay kaşığı krema 1 avuç bebek ıspanak (küçük ıspanak yaprağı) Yarımşar taze kabak ve sarı biber Yeteri kadar tuz ve toz beyaz biber 1 çay bardağı tavuk suyu 1 çorba kaşığı rende parmesan peyniri Yeteri kadar tereyağı

YAPILIŞI

Tavayı oca¤a koyup, içine zeytinyağını ekleyin. İnce doğranmış arpacık soğanı da koyun. 2- 3 dakika kavurup, pirinci ekleyin. Birkaç dakika da pirinçle kavurun. Beyaz şarabı koyup hızlı ca karıştırın. Karidesi ilave edin ve azar azar tavuk suyunu ekleyin. Bir yandan da devamlı karıştırın. Tereyağı ve parmesan peyniri hariç bütün malzemeyi koyun (tavuk suyunun kalanını da ilave edin). 8- 10 dakika kadar daha pişirin. Suyunu çektikten sonra, tereyağı ve parmesan peynirini ekleyerek sıcak servis yapın.