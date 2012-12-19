DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Karidesli Risotto

Karidesli Risotto

Karidesli Risotto
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı risotto pirinci

1 adet (orta boy) taze karides

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

3 adet arpacık soğan

1 tatlı kaşığı beyaz şarap

1 çay kaşığı krema

1 avuç bebek ıspanak (küçük ıspanak yaprağı)

Yarımşar taze kabak ve sarı biber

Yeteri kadar tuz ve toz beyaz biber

1 çay bardağı tavuk suyu

1 çorba kaşığı rende parmesan peyniri

Yeteri kadar tereyağı

YAPILIŞI

Tavayı oca¤a koyup, içine zeytinyağını ekleyin. İnce doğranmış arpacık soğanı da koyun. 2- 3 dakika kavurup, pirinci ekleyin. Birkaç dakika da pirinçle kavurun. Beyaz şarabı koyup hızlı ca karıştırın. Karidesi ilave edin ve azar azar tavuk suyunu ekleyin. Bir yandan da devamlı karıştırın. Tereyağı ve parmesan peyniri hariç bütün malzemeyi koyun (tavuk suyunun kalanını da ilave edin). 8- 10 dakika kadar daha pişirin. Suyunu çektikten sonra, tereyağı ve parmesan peynirini ekleyerek sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN