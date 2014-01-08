Karidesli ve Sebzeli Pilav

Geniş bir tavaya tereyağını alıp eritin. Karidesleri tereyağına ekleyip karıştırarak soteleyin. Karidesleri başka bir kaba aktarın. Aynı tavada soğan ve sarımsağı kısık ateşte kavurun. Kabak ve domatesi de ekleyip 2-3 dakika daha soteleyin. Üzerine pirinci ekleyip karıştırın. Baharatları ve suyu ekleyin. Kaynadıktan sonra ateşin altını kısıp tencerenin kapağını kapatın. 20 dakika pişirin. Önceden pişirdiğiniz karidesleri tavadaki karışıma ekleyin. Kıyılmış maydanozu ilave edin. Tuzunu ayarlayıp, karıştırın. Tavayı ocaktan alıp, 10 dakika beklettikten sonra servis yapın.