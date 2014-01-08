Karidesli ve Sebzeli Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg ayıklanmış karides
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet yemeklik doğranmış soğan
2 diş sarımsak
3 adet küp doğranmış domates
1 adet küp doğranmış kabak
1 su bardağı pirinç
Yarım çay kaşığı toz safran
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 su bardağı sıcak su
5-6 dal maydanoz
YAPILIŞI
Geniş bir tavaya tereyağını alıp eritin. Karidesleri tereyağına ekleyip karıştırarak soteleyin. Karidesleri başka bir kaba aktarın. Aynı tavada soğan ve sarımsağı kısık ateşte kavurun. Kabak ve domatesi de ekleyip 2-3 dakika daha soteleyin. Üzerine pirinci ekleyip karıştırın. Baharatları ve suyu ekleyin. Kaynadıktan sonra ateşin altını kısıp tencerenin kapağını kapatın. 20 dakika pişirin. Önceden pişirdiğiniz karidesleri tavadaki karışıma ekleyin. Kıyılmış maydanozu ilave edin. Tuzunu ayarlayıp, karıştırın. Tavayı ocaktan alıp, 10 dakika beklettikten sonra servis yapın.