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Karidesli Kepekli Pirinç Pilavı

Karidesli Kepekli Pirinç Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı kepekli pirinç

400 gram dondurulmuş karides

Yarım su bardağı sıvı yağ

1'er adet kırmızı, sarı ve yeşil biber

15 adet bebek mısır l Yeterince sıcak su l Tuz l Süslemek için: Dereotu

YAPILIŞI

Kepekli pirinci sıcak suda yarım saat bekletin. Yarım su bardağı sıvı yağın yarısını bir tencereye alıp pirinci 5 dakika kavurun. Tuzunu ekleyin. Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip orta ateşte pişmeye bırakın. karidesleri kaynamakta olan suya atıp 2-3 dakika haşlayıp süzün. Bir tavaya kalan sıvı yağı koyup jülyen doğradığınız renkli biberleri yumuşayana kadar sote edin. Üzerine bebek mısırları ve karidesleri de ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Karidesli harcı pilavla harmanlayıp servis tabağına alın. Dereotu ile süsleyerek servis yapın
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