Karidesli Kepekli Pirinç Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kepekli pirinci sıcak suda yarım saat bekletin. Yarım su bardağı sıvı yağın yarısını bir tencereye alıp pirinci 5 dakika kavurun. Tuzunu ekleyin. Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip orta ateşte pişmeye bırakın. karidesleri kaynamakta olan suya atıp 2-3 dakika haşlayıp süzün. Bir tavaya kalan sıvı yağı koyup jülyen doğradığınız renkli biberleri yumuşayana kadar sote edin. Üzerine bebek mısırları ve karidesleri de ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Karidesli harcı pilavla harmanlayıp servis tabağına alın. Dereotu ile süsleyerek servis yapın