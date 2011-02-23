Kaşar Peyniri Mantolu, Mantarlı Dereotlu Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci bir kaba alın. Limonu dörde kesip, 3 parçasını pirincin üzerine serpiştirin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip, 35-40 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde kıyılmış mantarı 2 çorba kaşığı zeytinyağında suyunu salıp yeniden çekene dek soteleyin. Daha sonra kağıt havlu üzerine çıkarıp fazla yağını aldırın. Pirinci yıkayıp kenara alın. Derin bir kapta 3 su bardağı sıcak su, tavuk suyu, toz şeker, tuz ve 1 parça limonun suyunu karıştırın. Kalan zeytinyağını kızdırıp, pirinci 4-5 dakika kavurun. Mantar ekleyip kavurmaya devam edin. Sıcak su karışımı ilave edip, 3 dakika harlı ateşte, 10-15 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın. Kıyılmış dereotu ekleyip, pilavın üst kısmını hafifçe karıştırın. Mutfak havlusu ile üzerini kapatıp, 10 dakika dinlendirin. Daha sonra pilavı hafifçe karıştırıp dereotunun pilavla harmanlanmasını sağlayın. Pilavı fırın kabına alıp, üzerine kaşar peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşar peyniri kızarana dek pişirip, sıcak olarak servis yapın.