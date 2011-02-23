DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Kaşar Peyniri Mantolu, Mantarlı Dereotlu Pilav

Kaşar Peyniri Mantolu, Mantarlı Dereotlu Pilav

Kaşar Peyniri Mantolu, Mantarlı Dereotlu Pilav
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

Yarım limon

400 gram mantar (1 paket)

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı toz şeker

15-20 dal dereotu

1 çay kaşığı tuz



Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Pirinci bir kaba alın. Limonu dörde kesip, 3 parçasını pirincin üzerine serpiştirin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip, 35-40 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde kıyılmış mantarı 2 çorba kaşığı zeytinyağında suyunu salıp yeniden çekene dek soteleyin. Daha sonra kağıt havlu üzerine çıkarıp fazla yağını aldırın. Pirinci yıkayıp kenara alın. Derin bir kapta 3 su bardağı sıcak su, tavuk suyu, toz şeker, tuz ve 1 parça limonun suyunu karıştırın. Kalan zeytinyağını kızdırıp, pirinci 4-5 dakika kavurun. Mantar ekleyip kavurmaya devam edin. Sıcak su karışımı ilave edip, 3 dakika harlı ateşte, 10-15 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın. Kıyılmış dereotu ekleyip, pilavın üst kısmını hafifçe karıştırın. Mutfak havlusu ile üzerini kapatıp, 10 dakika dinlendirin. Daha sonra pilavı hafifçe karıştırıp dereotunun pilavla harmanlanmasını sağlayın. Pilavı fırın kabına alıp, üzerine kaşar peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşar peyniri kızarana dek pişirip, sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN