Kashmiri Pulao

Sıvı yağı tencereye alın. Kızdırdıktan sonra yeşil kakuleleri, karanfili ve dövülmüş sarımsağı ekleyin. Sarımsağın rengi değişmeye başladığında, kıyılmış bademi, kuru üzümleri, yeşil fıstığı ve toz kakuleyi ilave edin. 1 dakika kavurduktan sonra basmati pirincini, dilediğiniz miktarda gül suyunu, bir tutam safranı, sütü ve yeterli miktardaki tuzu ekleyin. Pirinç yumuşayana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.