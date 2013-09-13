Kashmiri Pulao

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 adet yeşil kakule
Yarım çay kaşığı toz karanfil
1 diş sarımsak
Yarım su bardağı kıyılmış badem
Yarım su bardağı kuru üzüm (sarı)
Yarım su bardağı kıyılmış antep fıstığı
Yarım çay kaşığı toz kakule
1 su bardağı basmati pirinci
Gül suyu
Bir tutam safran
2 kahve fincanı süt
Tuz
YAPILIŞI
Sıvı yağı tencereye alın. Kızdırdıktan sonra yeşil kakuleleri, karanfili ve dövülmüş sarımsağı ekleyin. Sarımsağın rengi değişmeye başladığında, kıyılmış bademi, kuru üzümleri, yeşil fıstığı ve toz kakuleyi ilave edin. 1 dakika kavurduktan sonra basmati pirincini, dilediğiniz miktarda gül suyunu, bir tutam safranı, sütü ve yeterli miktardaki tuzu ekleyin. Pirinç yumuşayana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.