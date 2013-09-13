DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Kashmiri Pulao

Kashmiri Pulao

Kashmiri Pulao
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Hint Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 adet yeşil kakule

Yarım çay kaşığı toz karanfil

1 diş sarımsak

Yarım su bardağı kıyılmış badem

Yarım su bardağı kuru üzüm (sarı)

Yarım su bardağı kıyılmış antep fıstığı

Yarım çay kaşığı toz kakule

1 su bardağı basmati pirinci

Gül suyu

Bir tutam safran

2 kahve fincanı süt

Tuz

YAPILIŞI

Sıvı yağı tencereye alın. Kızdırdıktan sonra yeşil kakuleleri, karanfili ve dövülmüş sarımsağı ekleyin. Sarımsağın rengi değişmeye başladığında, kıyılmış bademi, kuru üzümleri, yeşil fıstığı ve toz kakuleyi ilave edin. 1 dakika kavurduktan sonra basmati pirincini, dilediğiniz miktarda gül suyunu, bir tutam safranı, sütü ve yeterli miktardaki tuzu ekleyin. Pirinç yumuşayana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN