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Katmerli Pilav

Katmerli Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yufka

1 adet soğan

4 çorba kaşığı tereyağı

1 adet kemiksiz tavuk budu

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 adet kuru incir

1 çorba kaşığı badem

1 su bardağı baldo pirinç

1 adet patlıcan

Bir buçuk su bardağı tavuk suyu

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Rendelenmiş soğanı 2 çorba kaşığı tereyağında hafif soteleyin. Küçük küp şeklinde doğranmış tavuk budu ekleyip sotelemeye devam edin. Üzerine dolmalık fıstık, kıyılmış incir, badem, pirinç ilave edip, karıştırın. Patlıcanı küçük küp doğrayın. Ayrı bir yerde kızartıp, soğanlı malzemeye ekleyin. Tavuk suyunu ilave edip, pişmeye bırakın. Yarı yarıya piştiğinde (aldante) ocaktan alın. Kalan 2 çorba kaşığı tereyağını yuvarlak kek kalıbına sürün. Yufkanın kenarları kalıptan sarkacak şekilde kalıba yerleştirin. İçine pilavı alıp, sarkan kenarları içe doğru bohça şeklinde katlayın. Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın sarısı renk alana dek pişirin. Dilimleyip servis yapın.
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