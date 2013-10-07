DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Kavurmalı Pilav

Kavurmalı Pilav

Kavurmalı Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kurban Bayramı, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg kuzu kuşbaşı

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı sıcak su

2 çorba kaşığı margarin

1 adet et suyu tableti

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Kuşbaşı eti bir tencereye alın. Kısık ateşte suyunu bırakıp çekene kadar pişirin. Suyunu çektikten sonra hızlı ateşte 1-2 dakika kavurun. Tuz, karabiber, pul biber ekledikten sonra ocaktan alın. Tencerenin kapağını kapatıp dinlenmeye bırakın. Diğer tarafta margarini eritin. Pirinci ve tuzu ilave edip kavurun. Sıcak suyu ve et suyu tabletini ekleyip kısık ateşe alın. Pilav suyunu çektikten sonra tencereyi ocaktan alıp dinlenmeye
bırakın. Kavurma soğuduysa tekrar ısıtın. Yuvarlak bir kasenin altına kavurmayı, üzerine pilavı alın. İyice sıkıştırdıktan sonra servis tabağına kaseyi ters çevirip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN