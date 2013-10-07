Kavurmalı Pilav

bırakın. Kavurma soğuduysa tekrar ısıtın. Yuvarlak bir kasenin altına kavurmayı, üzerine pilavı alın. İyice sıkıştırdıktan sonra servis tabağına kaseyi ters çevirip servis yapın.

Kuşbaşı eti bir tencereye alın. Kısık ateşte suyunu bırakıp çekene kadar pişirin. Suyunu çektikten sonra hızlı ateşte 1-2 dakika kavurun. Tuz, karabiber, pul biber ekledikten sonra ocaktan alın. Tencerenin kapağını kapatıp dinlenmeye bırakın. Diğer tarafta margarini eritin. Pirinci ve tuzu ilave edip kavurun. Sıcak suyu ve et suyu tabletini ekleyip kısık ateşe alın. Pilav suyunu çektikten sonra tencereyi ocaktan alıp dinlenmeye