Kayısılı Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
1 adet soğan
125 gram tereyağı
2 çorba kaşığı dolmalık fıstık
İki buçuk su bardağı tavuk suyu ya da su
10 adet kuru kayısı
3 çorba kaşığı kuş üzümü
Yarım çay bardağı iri parçalar halinde ceviz içi
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı toz şeker
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Pirinci ılık tuzlu suda 20 dakika bekletin. Küp doğranmış soğanı tereyağında rengi dönene kadar kavurun. Üzerine dolmalık fıstık ilave edip, pembeleşene kadar kavurmaya devam edin. Doğranmış kayısı, kuş üzümü, şeker, tarçın, tuz, karabiber ve tavuk suyu ekleyin. Pirinci yıkayıp süzdükten sonra cevizle birlikte tencereye katın. Birkaç dakika hızlı daha sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.