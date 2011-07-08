Kayısılı Pilav

Sofra Tarifi

2 su bardağı pirinç 1 adet soğan 125 gram tereyağı 2 çorba kaşığı dolmalık fıstık İki buçuk su bardağı tavuk suyu ya da su 10 adet kuru kayısı 3 çorba kaşığı kuş üzümü Yarım çay bardağı iri parçalar halinde ceviz içi 1 çay kaşığı tarçın 1 çay kaşığı toz şeker Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Pirinci ılık tuzlu suda 20 dakika bekletin. Küp doğranmış soğanı tereyağında rengi dönene kadar kavurun. Üzerine dolmalık fıstık ilave edip, pembeleşene kadar kavurmaya devam edin. Doğranmış kayısı, kuş üzümü, şeker, tarçın, tuz, karabiber ve tavuk suyu ekleyin. Pirinci yıkayıp süzdükten sonra cevizle birlikte tencereye katın. Birkaç dakika hızlı daha sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.