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Kayısılı Ve Fıstıklı Sadabad Pilavı

Kayısılı Ve Fıstıklı Sadabad Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

15 adet kuru kayısı

1 kahve fincanı kuş üzümü

2 çorba kaşığı iri kıyılmış ceviz içi

Tuz, karabiber

Yeteri kadar sıcak su



Süslemek için: Kuru kayısı, dolmalık

fıstık, kuş üzümü, dereotu, fesleğen

YAPILIŞI

Pirinci ılık suda yarım saat bekletin. Sıvı yağ ve tereyağını bir tencereye alıp, dolmalık fıstıkları rengi dönene dek kavurun. Üzerine süzdüğünüz pirinci ekleyin. Pirinç beyazlaşana kadar kavurup, doğranmış kayısı, kuş üzümü, ceviz, tuz ve karabiber ekleyin. Bir-iki çevirip, üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su katın. Kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Ocağı kapatıp tencerenin üzerine kağıt havlu koyun. 10 dakika demlendirdikten sonra kuru kayısı, kuş üzümü, dolmalık fıstık, dereotu ve fesleğenle süsleyerek servis yapın.
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