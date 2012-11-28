Kayısılı Ve Fıstıklı Sadabad Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci ılık suda yarım saat bekletin. Sıvı yağ ve tereyağını bir tencereye alıp, dolmalık fıstıkları rengi dönene dek kavurun. Üzerine süzdüğünüz pirinci ekleyin. Pirinç beyazlaşana kadar kavurup, doğranmış kayısı, kuş üzümü, ceviz, tuz ve karabiber ekleyin. Bir-iki çevirip, üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su katın. Kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Ocağı kapatıp tencerenin üzerine kağıt havlu koyun. 10 dakika demlendirdikten sonra kuru kayısı, kuş üzümü, dolmalık fıstık, dereotu ve fesleğenle süsleyerek servis yapın.