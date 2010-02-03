DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Kayısılı Pilav

Kayısılı Pilav

Kayısılı Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

1 adet soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

8 adet kuru kayısı

1 çorba kaşığı dövülmüş ceviz

Bir buçuk su bardağı su

Yarım çay kaşığı toz şeker

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Pirinci sıcak tuzlu suda yarım saat beklettikten sonra suyunu süzün ve bol su ile yıkayın. Diğer taraftan ince kıyılmış soğanı tereyağında hafifçe kavurun. İçine pirinç, ince doğranmış kuru kayısı ve cevizi ilave edin. Su, toz şeker, tuz ve karabiber ekleyin. Kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirin. 10 dakika demlendirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN