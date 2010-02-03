Kayısılı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci sıcak tuzlu suda yarım saat beklettikten sonra suyunu süzün ve bol su ile yıkayın. Diğer taraftan ince kıyılmış soğanı tereyağında hafifçe kavurun. İçine pirinç, ince doğranmış kuru kayısı ve cevizi ilave edin. Su, toz şeker, tuz ve karabiber ekleyin. Kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirin. 10 dakika demlendirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.