Kazak Kalpağı Pilavı

Pirinci ayıklayıp, sıcak tuzlu suda 30 dakika bekletin. Yıkayıp, süzgeçten geçirin. Tencereye 2 çorba kaşığı

tereyağı koyun. Kesme şeker, defne yaprağı, su ve tuz ekleyin. Kaynayınca pirinci ekleyip, karıştırın. Kısık ateşte demlendirin. Bir tavaya rendelenmiş soğan ve 1 çorba kaşığı sıvı yağı koyun. Soteleyip, kıymayı ekleyin. Kıyma, suyunu salıp çekene kadar kavurun. Tuz, karabiber, yenibahar ve kıyılmış maydanoz ilave edip harmanlayın. 4 adet havucu soyup rendeleyin. Yarısını sıcak olan kıymaya karıştırın. Yuvarlak ve derin bir kaseye hazırlanan kıymalı harcı koyup bastırın. Üzerine kalan havuçları bastırın. En üste de, içinden defne yaprağını aldığınız pilavı koyun. Servis tabağına ters çevirip çıkarın.