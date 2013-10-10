Kepekli Pirinç Pilavı

çekene kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Pirinci derin bir kaba alın ve üzerine çıkacak kadar sıcak su ile az tuz koyun. 20 dakika bekletin ve süzün. Verev şeklinde doğranmış havucu zeytinyağında hafif soteleyin. Bezelye ve üç buçuk su bardağı sıcak su koyun. Kaynayınca tuz ile birkaç kez yıkadığınız pirinci ilave edin ve önce orta, sonra kısık ateşte suyunu