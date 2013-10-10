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Kepekli Pirinç Pilavı

Kepekli Pirinç Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kepekli pirinç

1 adet havuç

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı konserve bezelye

Üç buçuk su bardağı sıcak su

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci derin bir kaba alın ve üzerine çıkacak kadar sıcak su ile az tuz koyun. 20 dakika bekletin ve süzün. Verev şeklinde doğranmış havucu zeytinyağında hafif soteleyin. Bezelye ve üç buçuk su bardağı sıcak su koyun. Kaynayınca tuz ile birkaç kez yıkadığınız pirinci ilave edin ve önce orta, sonra kısık ateşte suyunu
çekene kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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