Kestaneli Bulgur Pilavı

ekleyip, kısık ateşte 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Suyu katın ve kaynamaya bırakın. Su kaynayınca tuzunu ayarlayın ve yıkayıp, süzdüğünüz bulguru katın. Üzerine kestaneyi yayın ve kısık ateşte bulgur suyunu çekene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve kıyılmış dereotu serpip, sıcak olarak servis yapın.

Kestanenin kenarlarına bıçakla çizik atın ve 1 saat suda bekletin. Kurulayın ve tavada közleyip, kabuklarını soyun. Kıyılmış soğanı zeytinyağında hafif kavurun. Kuş üzümü ve jülyen doğranmış havucu