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Kestaneli Bulgur Pilavı

Kestaneli Bulgur Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kestane

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

1 adet küçük boy havuç

Bir buçuk su bardağı su

8-10 dal dereotu

tuz

YAPILIŞI

Kestanenin kenarlarına bıçakla çizik atın ve 1 saat suda bekletin. Kurulayın ve tavada közleyip, kabuklarını soyun. Kıyılmış soğanı zeytinyağında hafif kavurun. Kuş üzümü ve jülyen doğranmış havucu
ekleyip, kısık ateşte 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Suyu katın ve kaynamaya bırakın. Su kaynayınca tuzunu ayarlayın ve yıkayıp, süzdüğünüz bulguru katın. Üzerine kestaneyi yayın ve kısık ateşte bulgur suyunu çekene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve kıyılmış dereotu serpip, sıcak olarak servis yapın.
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