DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Kestaneli Pilav

Kestaneli Pilav

Kestaneli Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram pilavlık pirinç

500 gram kuşbaşı piliç eti

100 gram Kestane Şekeri

100 gram kuş üzümü

100 gram yeşil fıstık

100 gram kuru kayısı

1 su bardağı zeytinyağı

1 demet dereotu

3 adet soğan

1 çorba kaşığı zencefil, tarçın, karanfil karışımı

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu sıcak suda 1 saat kadar bekletin. Yıkayıp süzün. 1 adet soğanı incecik kıyın. Bir tencerede yağın yarısı ile soğanı pembeleştirin. Tavuk etini ilave edip biraz kavurun. 2 su bardağı sıcak su ilave edip suyunu çekinceye kadar pişirin. Başka bir tencerede kalan yağda kıyılmış 2 adet soğanı pembeleştirip pirinci ilave edin. Birkaç dakika kavurun. Bütün baharatlar, tuz, kıyılmış dereotu ve 4 su bardağı sıcak suyu ekleyin. 10-15 dakika sonra kuş üzümü, küçük kesilmiş kayısı ve fıstığı ilave edip karıştırın. Son olarak etleri ve kestaneleri de ekleyip kısık ateşte 10 dakika daha pişirin. 5 dakika dinlendirin. Kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN