Kestaneli Pilav

Pirinci tuzlu sıcak suda 1 saat kadar bekletin. Yıkayıp süzün. 1 adet soğanı incecik kıyın. Bir tencerede yağın yarısı ile soğanı pembeleştirin. Tavuk etini ilave edip biraz kavurun. 2 su bardağı sıcak su ilave edip suyunu çekinceye kadar pişirin. Başka bir tencerede kalan yağda kıyılmış 2 adet soğanı pembeleştirip pirinci ilave edin. Birkaç dakika kavurun. Bütün baharatlar, tuz, kıyılmış dereotu ve 4 su bardağı sıcak suyu ekleyin. 10-15 dakika sonra kuş üzümü, küçük kesilmiş kayısı ve fıstığı ilave edip karıştırın. Son olarak etleri ve kestaneleri de ekleyip kısık ateşte 10 dakika daha pişirin. 5 dakika dinlendirin. Kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.