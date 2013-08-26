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Kestaneli Pilav

Kestaneli Pilav
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg kestane

2 su bardağı pirinç

100 gram dolmalık fıstık

100 gram antep fıstığı

1 adet soğan

50 gram tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı kemik suyu

1 su bardağı su

1 cay kaşığı fesleğen

1 cay kaşığı muskat rendesi, tuz

YAPILIŞI

Kestaneleri yıkayıp çizin. Fırın tepsisine dizip 200 derece fırında arada bir karıştırarak pişirin. Fırından çıkartıp kabuklarını soyun. Di.er tarafta tereyağı ve sıvı yağı bir tencerede eritip dolmalık fıstığı pembeleşene kadar kavurun. Küp küp doğranmış soğanı ekleyip 1-2 dakika daha kavurun. Bu arada fıstıkların renginin iyice koyulaşması gerekir. Ayıklanıp yıkanmış pirinci ekleyip cok az kavurun. 1 bardak kemik suyunu ve 1 bardak sade suyu ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Kaynayınca kısık ateşe alın. Soyulmuş kestane, antep fıstığı, fesleğen ve muskat rendesini ekleyin. Karıştırıp demlenmeye bırakın. Pilavı yuvarlak kek kalıbına bastırarak yerleştirin. Buyuk bir servis tabağına kalıbı ters cevirerek pilavı çıkartın. Kestane ve antep fıstığı ile susleyip servis yapın.
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