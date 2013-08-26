Kestaneli Pilav

Kestaneleri yıkayıp çizin. Fırın tepsisine dizip 200 derece fırında arada bir karıştırarak pişirin. Fırından çıkartıp kabuklarını soyun. Di.er tarafta tereyağı ve sıvı yağı bir tencerede eritip dolmalık fıstığı pembeleşene kadar kavurun. Küp küp doğranmış soğanı ekleyip 1-2 dakika daha kavurun. Bu arada fıstıkların renginin iyice koyulaşması gerekir. Ayıklanıp yıkanmış pirinci ekleyip cok az kavurun. 1 bardak kemik suyunu ve 1 bardak sade suyu ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Kaynayınca kısık ateşe alın. Soyulmuş kestane, antep fıstığı, fesleğen ve muskat rendesini ekleyin. Karıştırıp demlenmeye bırakın. Pilavı yuvarlak kek kalıbına bastırarak yerleştirin. Buyuk bir servis tabağına kalıbı ters cevirerek pilavı çıkartın. Kestane ve antep fıstığı ile susleyip servis yapın.