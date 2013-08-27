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Kestaneli ve Kayısılı Pilav

Kestaneli ve Kayısılı Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8-10 adet kuru kayısı

Bir buçuk su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

10-15 adet kestane

1 tatlı kaşığı tarçın, tuz

YAPILIŞI

Kayısıları sıcak suda yarım saat bekletin. Kestaneleri haşlayıp kabuklarını soyun. Tereyağını eritip üzerine zeytinyağını ekleyin ve yıkayıp süzdüğünüz pirinci içine atıp 10 dakika kavurun. Pirincin üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. İkiye böldüğünüz kayısı ve kestaneleri ve tuzu ekledikten sonra 20 dakika pişirin. Altını kapattıktan sonra tarçını serpip üzerine kağıt havlu koyarak demlenmeye bırakın. Nane ile süsleyerek servis yapın.
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