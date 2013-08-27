Kestaneli ve Kayısılı Pilav

Kayısıları sıcak suda yarım saat bekletin. Kestaneleri haşlayıp kabuklarını soyun. Tereyağını eritip üzerine zeytinyağını ekleyin ve yıkayıp süzdüğünüz pirinci içine atıp 10 dakika kavurun. Pirincin üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. İkiye böldüğünüz kayısı ve kestaneleri ve tuzu ekledikten sonra 20 dakika pişirin. Altını kapattıktan sonra tarçını serpip üzerine kağıt havlu koyarak demlenmeye bırakın. Nane ile süsleyerek servis yapın.