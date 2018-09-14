Kestaneli Yenibaharlı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci 1 çay kaşığı tuz eklenmiş kaynar suda 20 dakika dinlendirin. Yıkayıp suyunu iyice süzün ve kenara alın. Küp doğranmış soğanı tereyağı, zeytinyağı ve toz şeker karışımında soteleyin. Kabukları temizlenmiş kestane ilave edip kavurmaya devam edin. Pirinç ekleyip, biraz kavurduktan sonra limon suyunu hindi suyu ile birlikte ekleyin. Kalan tuzu ekleyip, önce harlı kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu iyice çekene dek ve tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. Ocaktan alıp, yenibahar ilave edin. 5 dakika dinlendirip, karıştırın. Üzerini mutfak havlusu ile örtüp kapağı kapalı olarak 10 dakika dinlendirin ve servis yapın.