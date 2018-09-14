DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Kestaneli Yenibaharlı Pilav

Kestaneli Yenibaharlı Pilav

Kestaneli Yenibaharlı Pilav
  • 18 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 adet soğan

100 gram tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

3 tatlı kaşığı toz şeker

30 adet közlenmiş kestane

1-2 damla limon suyu

2 su bardağı hindi suyu

1/2 tatlı kaşığı yenibahar

2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Pirinci 1 çay kaşığı tuz eklenmiş kaynar suda 20 dakika dinlendirin. Yıkayıp suyunu iyice süzün ve kenara alın. Küp doğranmış soğanı tereyağı, zeytinyağı ve toz şeker karışımında soteleyin. Kabukları temizlenmiş kestane ilave edip kavurmaya devam edin. Pirinç ekleyip, biraz kavurduktan sonra limon suyunu hindi suyu ile birlikte ekleyin. Kalan tuzu ekleyip, önce harlı kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu iyice çekene dek ve tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. Ocaktan alıp, yenibahar ilave edin. 5 dakika dinlendirip, karıştırın. Üzerini mutfak havlusu ile örtüp kapağı kapalı olarak 10 dakika dinlendirin ve servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zerdeçallı Etli Firik Pilavı
Zerdeçallı Etli Firik Pilavı
Limonlu Enginarlı Risotto
Limonlu Enginarlı Risotto
Karanfilli İnce Bulgur
Karanfilli İnce Bulgur
Pesto Soslu Kabak Makarnası
Pesto Soslu Kabak Makarnası
Kıymalı Taglıatelle
Kıymalı Taglıatelle
Fırında Baharatlı Tavuk Pilav
Fırında Baharatlı Tavuk Pilav
Balkabaklı Lokum Erişte
Balkabaklı Lokum Erişte
Bezelye Baklalı Bulgur Pilavı
Bezelye Baklalı Bulgur Pilavı

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN