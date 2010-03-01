Kestaneli Biberli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci iyice yıkayıp suyunu süzün. Tereyağını eritip pirinci 5 dakika kavurun. Üzerine ince kıyılmış sivri biberi, küp doğranmış sarı ve kırmızı biberi, tarçın, tuz ve karabiberi ilave edin. Sıcak suyu üzerine ekleyip 15 dakika pişirin. Ocağı kapatıp pilavı demlenmeye bırakın. Diğer taraftan kestaneleri yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurup pilava ilave edin. Ve 5 dakika dinlendirip servis yapın.