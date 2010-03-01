Kestaneli Biberli Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı pirinç
200 gram kestane
3 çorba kaşığı tereyağı
1 adet sivri biber
1 adet sarı dolmalık biber
1 adet kırmızı biber
1 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber, tarçın
YAPILIŞI
Pirinci iyice yıkayıp suyunu süzün. Tereyağını eritip pirinci 5 dakika kavurun. Üzerine ince kıyılmış sivri biberi, küp doğranmış sarı ve kırmızı biberi, tarçın, tuz ve karabiberi ilave edin. Sıcak suyu üzerine ekleyip 15 dakika pişirin. Ocağı kapatıp pilavı demlenmeye bırakın. Diğer taraftan kestaneleri yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurup pilava ilave edin. Ve 5 dakika dinlendirip servis yapın.