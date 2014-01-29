Kırmızı Biberli Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Pilav için:
1 su bardağı pirinç
2 su bardağı sıcak su
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı tereyağı
Sebze harcı için:
2 adet etli kırmızı biber
1 adet dolmalık biber
4 adet taze fasulye
1 su bardağı su
2 diş sarımsak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım demet dereotu
YAPILIŞI
Pilav için, bir tencereye tereyağını koyup, eritin. Zeytinyağını ekleyin Üzerine ayıklanmış ve yıkanmış pirinci ilave edip, 5 dakika kavurun. Tuzunu ayarlayıp, sıcak suyu ekleyin. Önce normal ısıda 10 dakika, sonra kısık ateşte 10 dakika pişirin. Bu arada sebzeleri jülyen doğrayın. 1 su bardağı suyu kaynatıp, içine doğranmış sebzeleri katın ve 5-6 dakika pişirin. Ardından ince doğranmış sarımsağı ve zeytinyağını ilave edip kavurun. Pişen pilavın içine sebzeleri katıp karıştırın ve servis tabağına aktarın. Üzerine, ince kıyılmış dereotunu serpip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Pilavı ve sebzeleri birlikte de pişirebilirsiniz. Bunun için, önce sebzeleri yağda kavurun, ardından pirinci ilave edip kavurun. Malzemeye, 1-2 parmak aşacak kadar su ekleyip, 25 dakika pişirin.