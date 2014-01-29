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Kırmızı Biberli Pilav

Kırmızı Biberli Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Pilav için:

1 su bardağı pirinç

2 su bardağı sıcak su

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı tereyağı

Sebze harcı için:

2 adet etli kırmızı biber

1 adet dolmalık biber

4 adet taze fasulye

1 su bardağı su

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım demet dereotu

YAPILIŞI

Pilav için, bir tencereye tereyağını koyup, eritin. Zeytinyağını ekleyin Üzerine ayıklanmış ve yıkanmış pirinci ilave edip, 5 dakika kavurun. Tuzunu ayarlayıp, sıcak suyu ekleyin. Önce normal ısıda 10 dakika, sonra kısık ateşte 10 dakika pişirin. Bu arada sebzeleri jülyen doğrayın. 1 su bardağı suyu kaynatıp, içine doğranmış sebzeleri katın ve 5-6 dakika pişirin. Ardından ince doğranmış sarımsağı ve zeytinyağını ilave edip kavurun. Pişen pilavın içine sebzeleri katıp karıştırın ve servis tabağına aktarın. Üzerine, ince kıyılmış dereotunu serpip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pilavı ve sebzeleri birlikte de pişirebilirsiniz. Bunun için, önce sebzeleri yağda kavurun, ardından pirinci ilave edip kavurun. Malzemeye, 1-2 parmak aşacak kadar su ekleyip, 25 dakika pişirin.
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