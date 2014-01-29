Kırmızı Biberli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pilav için, bir tencereye tereyağını koyup, eritin. Zeytinyağını ekleyin Üzerine ayıklanmış ve yıkanmış pirinci ilave edip, 5 dakika kavurun. Tuzunu ayarlayıp, sıcak suyu ekleyin. Önce normal ısıda 10 dakika, sonra kısık ateşte 10 dakika pişirin. Bu arada sebzeleri jülyen doğrayın. 1 su bardağı suyu kaynatıp, içine doğranmış sebzeleri katın ve 5-6 dakika pişirin. Ardından ince doğranmış sarımsağı ve zeytinyağını ilave edip kavurun. Pişen pilavın içine sebzeleri katıp karıştırın ve servis tabağına aktarın. Üzerine, ince kıyılmış dereotunu serpip servis yapın.