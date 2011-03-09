Kırmızı Biberli ve Patlıcanlı Pirinç

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patlıcan ve biberleri fırında ya da ocakta közleyip kabuklarını soyun. Patlıcanları irice, biberleri ince doğrayıp kenara alın. Pirinci limon suyu eklediğiniz suda haşlayıp süzün. Servis tabağına alıp, üzerine patlıcan ve biberleri ilave edin. Sarımsağı tuzla birlikte havanda dövün. Bir kaba alıp zeytinyağı ve sirke ile karıştırın. Karşımı pirincin üzerine gezdirin. Harmanlayıp servis yapın.