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Sofra / Pilavlar / Kış Pilavı

Kış Pilavı

Kış Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı pilavlık bulgur

1 adet soğan l 2 adet pırasa

2 diş ince kıyılmış sarımsak

5-6 adet badem

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet rendelenmiş havuç

1 adet rendelenmiş şalgam

3 adet ince kıyılmış taze soğan

200 gram ince kıyılmış ıspanak

3 adet çubuk tarçın

2 su bardağı tavuk suyu

1 adet kesmeşeker

Tuz, karabiber

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

YAPILIŞI

Piyazlık doğranmış soğan, ince kıyılmış pırasa, sarımsak ve bademi tereyağında kavurun. Daha sonra havuç, şalgam, taze soğan, ıspanak ve çubuk tarçını ilave edip bütün malzemeyi karıştırın. Kaynamış tavuk suyu, bulgur, kesme şeker, tuz ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Tencereyi ocaktan indirmeye yakın ince kıyılmış maydanoz ve dereotunu ilave edin. 1-2 dakika sonra tencereyi ocaktan alın ve pilavı demlenmeye bırakın. 10-15 dakika demlendikten sonra sıcak olarak servis yapın.
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