Kış Pilavı

Tencereyi ocaktan indirmeye yakın ince kıyılmış maydanoz ve dereotunu ilave edin. 1-2 dakika sonra tencereyi ocaktan alın ve pilavı demlenmeye bırakın. 10-15 dakika demlendikten sonra sıcak olarak servis yapın.

Piyazlık doğranmış soğan, ince kıyılmış pırasa, sarımsak ve bademi tereyağında kavurun. Daha sonra havuç, şalgam, taze soğan, ıspanak ve çubuk tarçını ilave edip bütün malzemeyi karıştırın. Kaynamış tavuk suyu, bulgur, kesme şeker, tuz ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.