Kış Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk su bardağı pilavlık bulgur
1 adet soğan l 2 adet pırasa
2 diş ince kıyılmış sarımsak
5-6 adet badem
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet rendelenmiş havuç
1 adet rendelenmiş şalgam
3 adet ince kıyılmış taze soğan
200 gram ince kıyılmış ıspanak
3 adet çubuk tarçın
2 su bardağı tavuk suyu
1 adet kesmeşeker
Tuz, karabiber
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
YAPILIŞI
Piyazlık doğranmış soğan, ince kıyılmış pırasa, sarımsak ve bademi tereyağında kavurun. Daha sonra havuç, şalgam, taze soğan, ıspanak ve çubuk tarçını ilave edip bütün malzemeyi karıştırın. Kaynamış tavuk suyu, bulgur, kesme şeker, tuz ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Tencereyi ocaktan indirmeye yakın ince kıyılmış maydanoz ve dereotunu ilave edin. 1-2 dakika sonra tencereyi ocaktan alın ve pilavı demlenmeye bırakın. 10-15 dakika demlendikten sonra sıcak olarak servis yapın.