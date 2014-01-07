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Kıymalı Pilav

Kıymalı Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

Yarım çay bardağı sıvı-yağ

1 tatlı kaşığı safran

Yeterince sıcak su

Tuz

Üzeri için:

400 gram kıyma

4-5 çorba kaşığı sıvı yağ

10-12 adet taze mantar

3-4 dal dereotu

Tuz, pul biber

Süslemek için:

5-6 adet kiraz domates

5-6 dal dereotu

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp yarım saat sıcak suda bekletin. Sıvı yağı bir tencereye alıp üzerine süzülmüş pirinci ve safranı ilave edin. Pirinç beyazlaşana kadar kavurun. Tuz ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip orta ateşte pişmeye bırakın. Suyu yarı yarıya çekilince ocağı kısıp pirinç, suyu tamamen çekinceye kadar pişirin. Ocağı kapatıp pilavın üzerine kağıt bir havlu koyup, tencerenin kapağını kapatın ve demlenmeye bırakın. Diğer taraftan kıymalı harcı hazırlamak için, sıvı yağı kızdırıp kıymayı üzerine ekleyin. Suyunu salıp çekinceye kadar kavurun. Üzerine doğranmış mantarları ilave edin. Kıyılmış dereotu, tuz ve pul biber ekleyin. Pilavı ortası boş bir kek kalıbına koyarak şekillendirin. Ters çevirerek bir servis tabağına alın. Ortasındaki boş kısma hazırladığınız kıymalı harcı yerleştirin. Kiraz domates ve dereotu ile süsleyerek, servis yapın.
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