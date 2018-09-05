Kıymalı Taglıatelle

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram kıyma
1 paket tagliatelle
1 adet soğan
1 adet havuç
1 adet kırmızı biber
3 çorba kaşığı sıvı yağ
2 çorba kaşığı domates salçası
1/2 su bardağı sıcak su
tuz, karabiber
ÜZERİ İÇİN: 2-3 dal maydanoz
YAPILIŞI
Havuç, kırmızı biber ve soğanı ince doğrayın. Sıvı yağı tavaya alıp sebzeleri kavurun. Kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kıyma renk alınca içine salçayı ekleyip 1-2 dakika kavurun. Üzerine sıcak su ilave edip, suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Geniş bir tencereye su doldurup 1 tutam tuz ekledikten sonra ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca tagliatelle'yi ekleyip paketin üzerinde yazan süre kadar haşlayın. Sudan aldığınız makarnayı bekletmeden kıyma sosun içine alın ve karıştırın. Maydanoz ile süsleyerek servis yapın.