Kıymalı Taglıatelle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Havuç, kırmızı biber ve soğanı ince doğrayın. Sıvı yağı tavaya alıp sebzeleri kavurun. Kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kıyma renk alınca içine salçayı ekleyip 1-2 dakika kavurun. Üzerine sıcak su ilave edip, suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Geniş bir tencereye su doldurup 1 tutam tuz ekledikten sonra ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca tagliatelle'yi ekleyip paketin üzerinde yazan süre kadar haşlayın. Sudan aldığınız makarnayı bekletmeden kıyma sosun içine alın ve karıştırın. Maydanoz ile süsleyerek servis yapın.