Kıymalı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinçleri yıkayıp yarım saat sıcak kadar sote edin. Üzerine bebek mısırları ve karidesleri de ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Karidesli harcı pilavla harmanlayıp servis tabağına alın. Dereotu ile süsleyerek servis yapın. suda bekletin. Sıvı yağı bir tencereye alıp üzerine süzülmüş pirinçleri ve safranı ilave edin. Pirinçler beyazlaşana kadar kavurun. Tuz ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip orta ateşte pişmeye bırakın. Suyu yarı yarıya çekilince ocağı kısıp pirinçler suyu tamamen çekinceye kadar pişirin. Ocağı kapatıp pilavın üzerine kağıt bir havlu koyup tencerenin kapağını kapatın ve demlenmeye bırakın. Diğer taraftan kıymalı harcı hazırlamak için, sıvı yağı kızdırıp kıymayı üzerine ekleyin. Suyunu salıp çekinceye kadar kavurun. Üzerine doğranmış mantarları ilave edin. Kıyılmış dereotu, tuz ve pul biber ekleyin. Pilavı ortası boş bir kek kalıbına koyarak şekillendirin. Ters çevirerek bir servis tabağına alın. Ortasındaki boş kısma hazırladığınız kıymalı harcı yerleştirin. Kiraz domatesler ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.