Kızarmış yumurtalı pilav tarifi

Suyu tencereye alıp kaynatın. Tuz ve yıkanmış pirinç ekleyip, suyunu çekene dek pişirin. Hafifçe alt üst edip, soğuması için kenara alın. 1 çorba kaşığı zeytinyağını vok veya geniş bir tavaya alıp kızdırın. Çırpılmış yumurta, tuz ve karabiber ekleyip, önlü arkalı pişirin. Yumurtayı başka bir kaba alıp, aynı tavaya kalan 2 çorba kaşığı zeytinyağını ilave edin. Karides, mısır ve bezelye ilave edip 2 dakika pişirin. Üzerine haşlanmış pirinç ekleyip ısınıncaya kadar harlı ateşte m kavurun. Yumurta ve kıyılmış soğan ilave edip harmanlayın. Ocaktan alıp, sıcak olarak servis yapın.