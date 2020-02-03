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Kızarmış yumurtalı pilav tarifi

Uzak Doğu Mutfağından ilginç bir pilav tarifi. Sebzeli ve yumurtalı pilav her ne kadar Türk damak tadına uzak bir lezzet gibi görünse de denemeye değer bir tarif.
Kızarmış yumurtalı pilav tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çin Mutfağı
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı su



1 su bardağı basmati pirinci



3 çorba kaşığı zeytinyağı



3 adet yumurta



1 su bardağı ayıklanmış karides



1 su bardağı konserve mısır



1 çay bardağı haşlanmış bezelye



2 adet taze soğanın yeşil kısımları



1 çay kaşığı karabiber1 tatlı kaşığı tuz


YAPILIŞI

Suyu tencereye alıp kaynatın. Tuz ve yıkanmış pirinç ekleyip, suyunu çekene dek pişirin. Hafifçe alt üst edip, soğuması için kenara alın. 1 çorba kaşığı zeytinyağını vok veya geniş bir tavaya alıp kızdırın. Çırpılmış yumurta, tuz ve karabiber ekleyip, önlü arkalı pişirin. Yumurtayı başka bir kaba alıp, aynı tavaya kalan 2 çorba kaşığı zeytinyağını ilave edin. Karides, mısır ve bezelye ilave edip 2 dakika pişirin. Üzerine haşlanmış pirinç ekleyip ısınıncaya kadar harlı ateşte m kavurun. Yumurta ve kıyılmış soğan ilave edip harmanlayın. Ocaktan alıp, sıcak olarak servis yapın.

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