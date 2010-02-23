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Sofra / Pilavlar / Köfte Kafa

Köfte Kafa

Köfte Kafa
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Pilav için:

2 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Süslemek için: 1 adet domates

Yarım demet maydanoz

1 adet küçük boy havuç

5-6 adet kornişon turşu

4-5 adet siyah zeytin, toz biber

Köfteler için:

600 gram tavuk kıyması

1 çay bardağı galeta unu

1 adet küçük boy soğan

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı su

1'er çay kaşığı kimyon,

karabiber ve tuz

Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Öncelikle pilavı hazırlayın. Bunun için pirinçleri yıkayıp süzün. Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alıp kızdırın. Üzerine pirinçleri ve tuzu ekleyip 3-4 dakika kavurun. Sıcak suyu üzerine dökün. Limon suyunu da ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte 15 dakika, daha sonra ocağı kısık ateşe getirip 20 dakika daha pişirin. Diğer taraftan köfteleri hazırlamak için tavuk kıymasını bir kaba alıp üzerine soğanı rendeleyin. Kalan malzemeleri de ekleyip birlikte 5 dakika yoğurun. Hazırladığınız harçtan "Köfte Kafa"nın gözlerini yapmak için yuvarlak ve ağzını oluşturmak için de yarım ay şeklinde köfteler hazırlayıp kenara alın. Yüz şeklini oluşturmak için pilavı orta büyüklükte bir kaseye koyup bir servis tabağına ters olarak çıkartın. Kızarttığınız yuvarlak köfteleri göz, yarım ay köfteleri de ağzı oluşturacak şekilde yerleştirin. Göz bebekleri için zeytinleri, kaşları için kornişonları kullanın. Havuçtan burnunu, domatesten kulaklarını ve papyonunu, maydanozdan saçlarını, toz biberden çillerini yapıp "Köfte kafa"yı servise hazır hale getirin.

PÜF NOKTASI

Yoğurma işlemi sırasında köfteye eklediğiniz su, köftenizin iyi pişmesini sağlayacaktır.
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