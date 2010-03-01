Köfteli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sıvı yağı kızdırıp pirinci beyazlaşana kadar kavurun. Üzerini geçecek kadar su ekleyip orta ateşte pişmeye bırakın. Suyu çekilince kısık ateşte 5 dakika pişirip altını kapatın. Üzerine bezelyelerin yarısını ekleyip karıştırın. Kağıt bir havluyu tencerenin üzerine koyup kapağını kapatın ve demlenmeye bırakın. Diğer taraftan kıymayı bir kaba alıp üzerine soğanı rendeleyin. Kıyılmış maydanozları, tuz ve baharatları ekleyip yoğurun. Hazırladığınız harçtan minik köfteler yapıp kızartın. Kırmızı biberi de küp doğrayıp sote edin. Çukur bir fırın kabını margarinle yağlayıp pilavı ortası boş kalacak şekilde kaba yerleştirin. Ortadaki boşluğa köfte, kırmızı biber ve kalan bezelyeleri koyun. Üst kısmı pilavla kapatın. Kabın üzerine alüminyum folya kapatarak önceden ısıtılmış 200 derece fırında pilav kızarana kadar pişirin. Pişen pilavı fırın kabını ters çevirerek servis tabağına aktarın. Dilimleyerek servis yapın.