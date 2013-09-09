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Sofra / Pilavlar / Körili Pilav

Körili Pilav

Körili Pilav
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı Jasmine pirinci

1 çorba kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı köri

1 çay bardağı kuş üzümü

Tuz, karabiber

2 su bardağı tavuk suyu

Taze soğan (yeşil sapları)

YAPILIŞI

Tencerede tereyağını eritip, pirinci ilave edin. İyice kavurup, köri ve kuş üzümünü ekleyin. Biraz daha kavurarak tavuk suyunu ilave edin. En son olarak tuz ve karabiberi ekleyin. Tencerenin ağzını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Pilav suyunu çektikten sonra, bir kere karıştırıp, 10-15 dakika demlendirin. Servis yapacağınız zaman bir tabağa alın. Üzerine ince kıyılmış taze soğan saplarını ekleyip sıcak servis yapın.
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