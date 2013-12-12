Körili Ve Üzümlü Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tencerede tereyağını eritip pirinci ekleyin. İyice kavurduktan sonra köri ve kuş üzümünü ilave edin. Biraz daha kavurarak tavuk suyunu katın. Son olarak tuz ve karabiberi ekleyip tencerenin ağzını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Pilav suyunu çektikten sonra bir kere karıştırıp 10-15 dakika bekletin. İnce kıyılmış taze soğan sapları eşliğinde sıcak servis yapın.