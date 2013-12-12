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Körili Ve Üzümlü Pilav

Körili Ve Üzümlü Pilav
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı California Calrose pirinci

1 çorba kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı köri

1 çay bardağı kuş üzümü

2 su bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

5-6 dal taze soğan (yeşil sapları)

YAPILIŞI

Tencerede tereyağını eritip pirinci ekleyin. İyice kavurduktan sonra köri ve kuş üzümünü ilave edin. Biraz daha kavurarak tavuk suyunu katın. Son olarak tuz ve karabiberi ekleyip tencerenin ağzını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Pilav suyunu çektikten sonra bir kere karıştırıp 10-15 dakika bekletin. İnce kıyılmış taze soğan sapları eşliğinde sıcak servis yapın.
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