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Sofra / Pilavlar / Közleme Patlıcan Salatası

Közleme Patlıcan Salatası

Közleme Patlıcan Salatası
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet patlıcan

2 adet kırmızı biber

1 kahve fincanı sızma zeytinyağı

Yarım çay kaşığı toz şeker

1 adet limonun suyu

2 diş kıyılmış sarımsak

2 dal kıyılmış dereotu

tuz

YAPILIŞI

Patlıcanların üzerine bıçak ucu ile birkaç delik açın. Ocakta ya da fırında közleyin. Kırmızıbiberleri de aynı şekilde közleyin. Patlıcan ve kırmızı biberlerin kabuklarını soyduktan sonra kuşbaşı doğrayıp bir kaba alın. Zeytinyağı, toz şeker, limon suyu, sarımsak, dereotu ve tuzu küçük bir kapta karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, harmanladıktan sonra servis yapın.
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