Közleme Patlıcan Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patlıcanların üzerine bıçak ucu ile birkaç delik açın. Ocakta ya da fırında közleyin. Kırmızıbiberleri de aynı şekilde közleyin. Patlıcan ve kırmızı biberlerin kabuklarını soyduktan sonra kuşbaşı doğrayıp bir kaba alın. Zeytinyağı, toz şeker, limon suyu, sarımsak, dereotu ve tuzu küçük bir kapta karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, harmanladıktan sonra servis yapın.