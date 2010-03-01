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Közlenmiş Biberli Firik Pilavı

Közlenmiş Biberli Firik Pilavı
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı firik bulguru

Yarım su bardağı bulgur

Yarım su bardağı nohut

2 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı salça

3 su bardağı et suyu

2 adet közlenmiş kırmızı biber

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Nohudu bir gece önceden ıslatın ve yemeği pişirmeden önce haşlayıp süzün. Halka doğradığınız soğanları tereyağında kavurun. Salçayı ilave edip karıştırın. Üzerine haşlanmış nohut ve et suyunu ilave edin. Daha sonra firik bulguru, bulgur, iri doğramış kırmızı biberi ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirin. 10 dakika demlendirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Firik, Gaziantep bölgesine ait bir bulgur çeşididir. Buğday başakları tam sararmadan toplanıp ateşte yaprakları yakılarak taneleri ayrılır. Acur dolması ve firik pilavında kullanılır.
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