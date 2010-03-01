Közlenmiş Biberli Firik Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Nohudu bir gece önceden ıslatın ve yemeği pişirmeden önce haşlayıp süzün. Halka doğradığınız soğanları tereyağında kavurun. Salçayı ilave edip karıştırın. Üzerine haşlanmış nohut ve et suyunu ilave edin. Daha sonra firik bulguru, bulgur, iri doğramış kırmızı biberi ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirin. 10 dakika demlendirip servis yapın.