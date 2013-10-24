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Sofra / Pilavlar / Kubini (Kalbuni) Pilav

Kubini (Kalbuni) Pilav

Kubini (Kalbuni) Pilav
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram kuşbaşı kuzu eti

2 su bardağı pirinç

3 çorba kaşığı kuş üzümü

3 çorba kaşığı kuru üzüm

2 tatlı kaşığı kakule, tuz, karabiber

Yarım su bardağı tatlı badem

4 çorba kaşığı tereyağı

4 su bardağı et suyu

Yarım su bardağı bütün antep fıstığı

1'er çay kaşığı tarçın ve yenibahar

YAPILIŞI

1 PİRİNCİ yıkayıp, tuz eklenmiş ılık suda 1 saat bekletin. Daha sonra süzüp sudan geçirin. Kuşü zümü ve kuru üzümü yarım saat ılık suda bekletin. Kakule tohumlarını havanda dövün. Bademleri kaynayan suya atın ve 5 dakika sonra çıkarıp, kabuklarını soyun. 10 tanesini kenara ayırın.

2 Eti tencereye alıp üzerine 2 çorba kaşığı tereyağı ilave edin. Et suyunu salıp, yeniden çekene dek karıştırarak kavurun. Kapağını kapatıp, kısık ateşte 20 dakika pişirin. Sürenin bitiminde tencerenin kapağını açın ve karıştırarak 2 dakika kavurun. Üzerine badem, antepf ıstığı, kakule ve üzümleri katın. Karıştırarak 3-4 dakika daha kavurun.

3 Et suyunu bir tencereye alıp üzerine tuz ekleyin. Kaynamaya başlayınca etli karışımı tencereye ekleyin. 15 dakika pişirip, süzülmüş pirinci katın. Kapağı kapalı olarak kaynayana dek yüksek, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu tamamen ekene dek pişirin.

4 Kalan tereyağını kızdırıp pilavın üzerine gezdirin. Tarçın ekleyip harmanlayın. zerine kağıt havlu kapatın. 15 dakika sonra yenibahar ve karabiber ekleyip karıştırın. Ayırdığınız bademlerle süsleyerek servis yapın.

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