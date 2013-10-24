Kubini (Kalbuni) Pilav

1 PİRİNCİ yıkayıp, tuz eklenmiş ılık suda 1 saat bekletin. Daha sonra süzüp sudan geçirin. Kuşü zümü ve kuru üzümü yarım saat ılık suda bekletin. Kakule tohumlarını havanda dövün. Bademleri kaynayan suya atın ve 5 dakika sonra çıkarıp, kabuklarını soyun. 10 tanesini kenara ayırın.

2 Eti tencereye alıp üzerine 2 çorba kaşığı tereyağı ilave edin. Et suyunu salıp, yeniden çekene dek karıştırarak kavurun. Kapağını kapatıp, kısık ateşte 20 dakika pişirin. Sürenin bitiminde tencerenin kapağını açın ve karıştırarak 2 dakika kavurun. Üzerine badem, antepf ıstığı, kakule ve üzümleri katın. Karıştırarak 3-4 dakika daha kavurun.

3 Et suyunu bir tencereye alıp üzerine tuz ekleyin. Kaynamaya başlayınca etli karışımı tencereye ekleyin. 15 dakika pişirip, süzülmüş pirinci katın. Kapağı kapalı olarak kaynayana dek yüksek, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu tamamen ekene dek pişirin.

4 Kalan tereyağını kızdırıp pilavın üzerine gezdirin. Tarçın ekleyip harmanlayın. zerine kağıt havlu kapatın. 15 dakika sonra yenibahar ve karabiber ekleyip karıştırın. Ayırdığınız bademlerle süsleyerek servis yapın.