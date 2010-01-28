Kuru Meyveli ve Tavuklu Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk etini 1 çorba kaşığı tereyağında kavurup kenara alın. Kuru kayısıları dörde bölün. Kuş üzümlerini temizleyin. Daha sonra ayrı kaplara alıp yarım saat sıcak suda bekletin. Soğanları yemeklik doğrayıp, kalan tereyağında renkleri dönene kadar kavurun. Üzerine jülyen doğranmış havucu ekleyin. Bir- iki dakika sonra pirinci ilave edin. Pirinç beyazlaşana kadar kavuru, üzerini geçecek kadar sıcak tavuk suyu ekleyin. Tuz, karabiber ve yenibaharı katın. Orta ateşte yarı yarıya suyunu çekene kadar pişirin. Kuru kayısı ve kuş üzümünü süzüp tencereye ekleyin. Kısık ateşte pilav tamamen suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp, tencerenin üzerine kağıt havlu koyun ve kapağını kapatın. 10 dakika demlendirip servis yapın.