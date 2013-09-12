Kurufasulyeli Safranlı Pilav

İç harcı hazırlamak için, akşamdan ıslattığınız kuru fasulyeyi haşlayıp süzün. Yağı bir tavaya alıp kıymayı kavurun. Üzerine ince kıydığınız taze soğanı ve salçayı ilave edin. Tuz ve pul biber ekleyin. 2-3 dakika kavurup suyu ve et bulyon'u ilave edin. Suyu tamamen çekince altını kapatıp, sıcak tutun. Diğer taraftan pilav için, safranı yarım kahve fincanı suda bekletin. Yağı bir tencerede kızdırıp üzerine eklediğiniz yıkanmış pirinci beyazlaşana kadar kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Safran ve tuz ilave edip kapağını kapatın. Orta ateşte yarı yarıya suyunu çekene kadar pişirin. Daha sonra altını kısıp tamamen suyunu çekene kadar bu şekilde pişirin. Ocağı kapatıp pilavın üzerine kağıt havlu serin. Tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika dinlendirin. Çukurca bir kabı yağlayıp pilavı ortası boş kalacak şekilde kaba yerleştirin. Kuru fasulyeli içi pilavın ortasındaki boşluğa koyun. Üzerini düzeltip uygun bir tabağa ters çevirerek çıkarın. Dilimleyerek servis yapın.