Kurutulmuş Sebzeli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

kurutulmuş sebzeleri kaynar suya atıp çıkarın. Ayıklanmış pirinci bir kaseye alın ve üzerine çıkacak kadar sıcak su ile 1 tatlı kaşığı tuz koyun. Yarım saat tuzlu suda beklettikten sonra süzün ve 3-4 kez yıkayın. Suyu bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynayan suyun içine pirinç, tereyağı, sıvı yağ ve tuz koyup karıştırın. Su kaynadıktan sonra kurutulmuş sebzeyi katın ve kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Daha sonra 15 dakika demlenmeye bırakın. Sıcak olarak servis yapın.