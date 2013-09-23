Kuruyemişli Pilav

3 çorba kaşığı tereyağını tencerede eritip, iyice yıkanmış pirinci ekleyin. 10 dakika kavurun. Tuzunu ekleyin ve üzerini 1-2 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte 10 dakika pişmeye bırakın. Yapışmaz yüzeyli bir tavada antep fıstığı, dolmalık fıstık ve kabuğu soyulmuş çiğ bademleri 2-3 dakika kavurun. Kayısıları küp doğrayıp tavaya ilave edin. Zeytinyağı ve tarçın ilave edip, kuş üzümü ve kuru üzümü de ekledikten sonra pilavın üzerine bu karışımı dökün. Karıştırıp, kısık ateşte 10 dakika pilavı pişirin. Dilerseniz ince kıyılmış dereotu ilavesi ile birlikte servis yapın.