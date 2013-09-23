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Kuruyemişli Pilav

Kuruyemişli Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı tereyağı

2 su bardağı pirinç

8 adet kayısı

200 gram çiğ badem

1 çay bardağı kuru üzüm

Yarım çay bardağı antep fıstığı

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tarçın

Tuz

YAPILIŞI

3 çorba kaşığı tereyağını tencerede eritip, iyice yıkanmış pirinci ekleyin. 10 dakika kavurun. Tuzunu ekleyin ve üzerini 1-2 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte 10 dakika pişmeye bırakın. Yapışmaz yüzeyli bir tavada antep fıstığı, dolmalık fıstık ve kabuğu soyulmuş çiğ bademleri 2-3 dakika kavurun. Kayısıları küp doğrayıp tavaya ilave edin. Zeytinyağı ve tarçın ilave edip, kuş üzümü ve kuru üzümü de ekledikten sonra pilavın üzerine bu karışımı dökün. Karıştırıp, kısık ateşte 10 dakika pilavı pişirin. Dilerseniz ince kıyılmış dereotu ilavesi ile birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Hazırladığınız pilavlarda pirincin daha beyaz görünmesi için, pişirme suyuna 1 adet kesme şeker atın ya da birkaç damla limon suyu ekleyin.
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