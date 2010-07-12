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Sofra / Pilavlar / Kuruyemişli Pilav

Kuruyemişli Pilav

Kuruyemişli Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2'şer su bardağı pirinç ve su

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı antep fıstığı

6 adet kakule, 1 çay bardağı fındık

Yarım çay bardağı yer fıstığı

1 çorba kaşığı kuş üzümü

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye alın. Üzerine pirinç, antep fıstığı, kakule, fındık, yer fıstığı ve kuş üzümünü ekleyip 5 dakika kavurun. Sıcak su, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Kapağı kapalı olarak suyunu çekinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp tencerenin üzerine kağıt havlu serin ve kapağını kapatın. 5 dakika demlendirip servis yapın.
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