Kuruyemişli Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2'şer su bardağı pirinç ve su
1 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı antep fıstığı
6 adet kakule, 1 çay bardağı fındık
Yarım çay bardağı yer fıstığı
1 çorba kaşığı kuş üzümü
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye alın. Üzerine pirinç, antep fıstığı, kakule, fındık, yer fıstığı ve kuş üzümünü ekleyip 5 dakika kavurun. Sıcak su, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Kapağı kapalı olarak suyunu çekinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp tencerenin üzerine kağıt havlu serin ve kapağını kapatın. 5 dakika demlendirip servis yapın.