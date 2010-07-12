Kuruyemişli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye alın. Üzerine pirinç, antep fıstığı, kakule, fındık, yer fıstığı ve kuş üzümünü ekleyip 5 dakika kavurun. Sıcak su, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Kapağı kapalı olarak suyunu çekinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp tencerenin üzerine kağıt havlu serin ve kapağını kapatın. 5 dakika demlendirip servis yapın.