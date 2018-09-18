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Sofra / Pilavlar / Kuzu Etli Pilav

Kuzu Etli Pilav

Kuzu Etli Pilav
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kuşbaşı doğranmış kuzu eti

2.5 su bardağı pirinç

2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı zeytinyağı

30 gram kabuksuz antepfıstığı

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp bir kaba alın. Üzerine üç parmak geçecek kadar ılık su ekleyip 3-4 saat dinlendirin. Sürenin sonunda suyunu süzüp yıkayın. Orta boy bir tencereye eti koyup, suyunu salıp yeniden çekene dek ara sıra karıştırarak kavurun.1 çay kaşığı tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Varsa bakır tencereye yoksa kullandığınız herhangi bir orta boy tencereye zeytinyağı gezdirip, antep fıstığının 1/3'ünü koyun. Üzerine eti, tahta kaşıkla bastırarak yerleştirin. Antep fıstığının 1/3'ünü koyup, pirinci üzerine yayın ve bastırın. Ayrı bir yerde 3 su bardağı sıcak suda tereyağını eritip 1 çay kaşığı tuz ekleyin ve karıştırın. Daha sonra tenceredeki pirincin üzerine yavaşça gezdirin. Ocağa alıp kaynayana dek orta ateşte pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, üzerine kalan antep fıstığını serpiştirin ve kapağı kapalı olarak suyunu çekene dek pişirin. Servis tabağına ters çevirip çıkarın ve ılık olarak servis yapın.
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