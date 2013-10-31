Kuzu Kafesinde Gerdan Pilavı

Sofra Tarifi

1 adet bütün kuzu kafesi 6 adet haşlanmış küçük boy havuç 6 adet haşlanmış küçük boy patates 5-6 diş sarımsak Yarım çorba kaşığı bal Gerdan pilavı için: Bir buçuk su bardağı pirinç 250 gram tereyağı 200 gram kuzu ciğeri 200 gram kuzu gerdanı Yarım su bardağı dolmalık fıstık 1 su bardağı badem Bir buçuk su bardağı et suyu 4 çorba kaşığı kuş üzümü 2 çay kaşığı tarçın 1 çay kaşığı yenibahar 3 çay kaşığı karabiber Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

100 gram tereyağını tavaya alıp kızdırın. Leblebi büyüklüğünde doğranmış kuzu ciğeri ve gerdan etini ekleyip soteleyin. Ayrı bir yerde kalan tereyağını ısıtın. Dolmalık fıstık ve badem ilave edip, rengi dönene dek kavurun. Üzerine yıkanmış pirinç ekleyip, 2-3 kez karıştırarak kavurun. Et suyu, kuş üzümü, tarçın, yenibahar, karabiber ve tuz ilave edip, kısık ateşte pişmeye bırakın. Pirinç yumuşayınca kuzu ciğeri ve gerdan eti ekleyip karıştırın. İç pilavı kuzu kafesinin içine doldurun. Havuç ve patateslerin yarısını bütün şekilde pilavın üzerine serpiştirin. Etin 5-6 yerine çizikler atıp sarımsakları çiziklerin içlerine yerleştirin. Kuzu kafesinin kapak şeklindeki parçalarını üst üste getirip, büyük boy kürdanlar yardımıyla sabitleyin. Fırın tepsisine yerleştirip,üzerine bal sürün. Kalan havuç ve patatesleri tepsiye serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, ortalama 30-45 dakika pişirin.