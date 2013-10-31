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Sofra / Pilavlar / Kuzu Kafesinde Gerdan Pilavı

Kuzu Kafesinde Gerdan Pilavı

Kuzu Kafesinde Gerdan Pilavı
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet bütün kuzu kafesi

6 adet haşlanmış küçük boy havuç

6 adet haşlanmış küçük boy patates

5-6 diş sarımsak

Yarım çorba kaşığı bal



Gerdan pilavı için:

Bir buçuk su bardağı pirinç

250 gram tereyağı

200 gram kuzu ciğeri

200 gram kuzu gerdanı

Yarım su bardağı dolmalık fıstık

1 su bardağı badem

Bir buçuk su bardağı et suyu

4 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

3 çay kaşığı karabiber

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

100 gram tereyağını tavaya alıp kızdırın. Leblebi büyüklüğünde doğranmış kuzu ciğeri ve gerdan etini ekleyip soteleyin. Ayrı bir yerde kalan tereyağını ısıtın. Dolmalık fıstık ve badem ilave edip, rengi dönene dek kavurun. Üzerine yıkanmış pirinç ekleyip, 2-3 kez karıştırarak kavurun. Et suyu, kuş üzümü, tarçın, yenibahar, karabiber ve tuz ilave edip, kısık ateşte pişmeye bırakın. Pirinç yumuşayınca kuzu ciğeri ve gerdan eti ekleyip karıştırın. İç pilavı kuzu kafesinin içine doldurun. Havuç ve patateslerin yarısını bütün şekilde pilavın üzerine serpiştirin. Etin 5-6 yerine çizikler atıp sarımsakları çiziklerin içlerine yerleştirin. Kuzu kafesinin kapak şeklindeki parçalarını üst üste getirip, büyük boy kürdanlar yardımıyla sabitleyin. Fırın tepsisine yerleştirip,üzerine bal sürün. Kalan havuç ve patatesleri tepsiye serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, ortalama 30-45 dakika pişirin.

PÜF NOKTASI

Kuzu kafesinin pişme süresi damak tadınıza göre değişebilir. Örneğin etini az pişmiş sevenler, kuzu kafesin dışında bulunan yağ tabakası erir erimez fırından almalılar. Kuzu kafesinin üzerindeki yağ alınmamalı ve batın bölgesi kapak şeklinde bırakılmalıdır.
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