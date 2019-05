Kuzu Pehli

Pirinci ılık tuzlu suda 15 dakika bekletip süzün ve sudan geçirin. Eti birkaç parçaya ayırın. Derin bir tencerede 2 çorba kaşığı tereyağını eritin ve et parçalarının her tarafını çevirerek kızartın. Etin üzerini 3 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip yumuşayana dek (gerekirse su ilave ederek) pişirin. Piştikten sonra eti tencereden çıkarın. Et suyunu kenara alın ve sıcak tutun. Kalan tereyağını eritip, sıvıyağ, pirinç ve tuz ekleyin. 3-4 dakika kavurun ve haşladığınız eti ilave edin. Ayırdığınız et suyunu tekrar kaynatıp malzemenin üzerini bir parmak geçecek şeklide tencereye ekleyin. Haşlanmış nohudu katıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocağı kapatıp tencerenin üzerine kağıt havlu kapatın. 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın