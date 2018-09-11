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Sofra / Pilavlar / Limonlu Enginarlı Risotto

Limonlu Enginarlı Risotto

Limonlu Enginarlı Risotto
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet limon

5-6 adet temizlenmiş enginar

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1/2 soğan

1 diş sarmısak

1 su bardağı risotto pirinci (arborio veya carnaroli)

1/2 su bardağı elma veya portakal suyu

3 su bardağı sıcak sebze suyu

2 çorba kaşığı tereyağı

60 gram parmesan peyniri

tuz, karabiber

YAPILIŞI

Limonun kabuğunu ince rendeleyip, suyunu sıkın ve kenara alın. Zeytinyağını tencereye alıp, ince kıyılmış soğanı rengi dönene dek soteleyin. Doğranmış sarmısak ekleyip, 1 dakika soteleyin. Enginarları irice dilimleyip tencereye ilave edin ve 2 dakika soteleyin. Pirinci tencereye ekleyin. Elma veya portakal suyu ilave edip, ocağın altını kısın ve kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. 1 su bardağı sebze suyu ekleyip, yeniden suyunu çekene dek pişirin. Kalan sebze suyunu her seferinde 1'er çorba kepçesi ekleyerek ve suyunu çekene dek yaklaşık 25 dakika pişirin. Ocaktan alıp, limon suyu, limon kabuğu, tereyağı, karabiber, tuz ve parmesan peyniri ilave edip karıştırın. Peynir eriyince servis yapın.
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