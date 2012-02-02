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Sofra / Pilavlar / Limonlu Pilav

Limonlu Pilav

Limonlu Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı zeytinyağı

3 su bardağı sıcak su

1 paket tavuk veya et bulyon

1 adet rendelenmiş havuç

1 limonun rendelenmiş kabuğu

1 çay bardağı taze bezelye içi

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci ılık su ile iyice yıkayıp su¨zgeçte kurumaya alın. Magicook'ta ana ekrandaki "pilav" du¨ğmesine basın ve "başla" du¨ğmesiyle çalıştırın. Hazneye yağı aktarıp biraz kızdığında rendelenmiş havucu ilave edip kavurun. Daha sonra yıkanmış ve su¨zu¨lmu¨ş pirinci ekleyin. Ekranda pilav için 3 moddan hangisinin aktif olduğunu takip edebilirsiniz. "kavurma" modunda pirinç ve havuçları 9 dakika kavurun. Tavuk veya et bulyonu 3 su bardağı sıcak suda eritin. Ekrandan "pişirme" moduna geçildiğini gördu¨ğu¨nu¨zde hazırladığınız suyu ilave edin. Magicook'un kapağını kapatın. Otomatik olarak Magicook pilavı 12 dakika boyunca pişirecektir. Magicook daha sonra 40C civarında 20 dakika boyunca "demleme" moduna geçecektir. Bu su¨re başladığında pilava 1 limonun rendelenmiş kabuğunu ilave edin. Kapağını kapatın. ''demleme'' modu geçtiğinde arkasından yine otomatik olarak ''sıcak tutma'' moduna geçecek, servis zamanına kadar sıcak bir şekilde pilavınızı muhafaza edecektir.
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