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Mahlepli Pilav

Mahlepli Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti
  • MARDİN
Sofra Tarifi

MALZEMELER

20 gram mahlep

3 adet patlıcan

1 kg kuşbaşı kuzu eti

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 adet soğan

1 su bardağı haşlanmış nohut

3 adet domates, yarım kg pirinç

Yeteri kadar sıcak su

Tuz

Karabiber

Yenibahar



Kızartmak için:

Sıvıyağ

YAPILIŞI

Önce patlıcanları alacalı soyup, halka şeklinde doğrayın ve acısının çıkması için tuzlu suda 15 dakika bekletip, süzün. Kağıt havlu ile kuruladıktan sonra kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Eti sıvı yağda rengi dönene kadar kavurun. Piyazlık doğranmış soğanı ilave edip, 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Üzerine nohudu yayın ve küp doğranmış domatesi ilave edin. Kızartılmış patlıcanları dizin ve tuz, karabiber, yenibahar serpin. Mahlep ile yıkanmış ve süzülmüş pirinci ekleyin. Pirincin kıvamına gelene kadar sıcak su koyun ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Daha sonra servis tabağına ters çevirip çıkarın ve sıcak olarak servis yapın.
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