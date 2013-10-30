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Sofra / Pilavlar / Mantarlı Pilav

Mantarlı Pilav

Mantarlı Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

3 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı ılık su

300 gram mantar

Tuz

Karabiber

Süslemek için:

Nar

YAPILIŞI

Tereyağını tencereye alıp eritin. Üzerine yıkanıp suyu süzülmüş pirinç ekleyin. Pirinç tel tel dökülene dek karıştırarak kavurun. Ilık su ve tuz ilave edip, pirinç yumuşayana dek pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde doğranmış mantarı, suyunu salıp yeniden çekene dek soteleyin. Tuz ve karabiber serpin. Pilavı servis tabağına alın. Üzerine mantarı yayıp, narla süsleyerek servis yapın.
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