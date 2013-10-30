Mantarlı Pilav

Sofra Tarifi

1 su bardağı pirinç 3 çorba kaşığı tereyağı 1 su bardağı ılık su 300 gram mantar Tuz Karabiber Süslemek için: Nar

YAPILIŞI

Tereyağını tencereye alıp eritin. Üzerine yıkanıp suyu süzülmüş pirinç ekleyin. Pirinç tel tel dökülene dek karıştırarak kavurun. Ilık su ve tuz ilave edip, pirinç yumuşayana dek pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde doğranmış mantarı, suyunu salıp yeniden çekene dek soteleyin. Tuz ve karabiber serpin. Pilavı servis tabağına alın. Üzerine mantarı yayıp, narla süsleyerek servis yapın.