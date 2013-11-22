Mantarlı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kepekli pirincin üzerine bir buçuk su bardağı sıcak su koyun ve 15 dakika bekletin. Daha sonra 3-4 kez yıkayıp, süzülmesi için süzgece alın. Mantarı dilimleyin. Kuş üzümünü yarım su bardağı sıcak suda 5 dakika bekletip, süzün. Zeytinyağı ile birlikte tencereye alın ve kısık ateşte 1 dakika soteleyin. Üzerine 2 su bardağı su koyun ve kaynamaya bırakın. Su kaynayınca tuz ve pirinci ilave edip, önce harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Tamamen suyunu çekince tencereyi ocaktan alın ve kıyılmış dereotunu katın. Tencerenin kapağını kapatın ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra pilavı karıştırıp, sıcak olarak servis yapın.