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Sofra / Pilavlar / Mantarlı Pilav

Mantarlı Pilav

Mantarlı Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet konserve mantar

1 su bardağı kepekli pirinç

Yeteri kadar su

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı su

10 dal dereotu

tuz

YAPILIŞI

Kepekli pirincin üzerine bir buçuk su bardağı sıcak su koyun ve 15 dakika bekletin. Daha sonra 3-4 kez yıkayıp, süzülmesi için süzgece alın. Mantarı dilimleyin. Kuş üzümünü yarım su bardağı sıcak suda 5 dakika bekletip, süzün. Zeytinyağı ile birlikte tencereye alın ve kısık ateşte 1 dakika soteleyin. Üzerine 2 su bardağı su koyun ve kaynamaya bırakın. Su kaynayınca tuz ve pirinci ilave edip, önce harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Tamamen suyunu çekince tencereyi ocaktan alın ve kıyılmış dereotunu katın. Tencerenin kapağını kapatın ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra pilavı karıştırıp, sıcak olarak servis yapın.
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