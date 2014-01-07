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Sofra / Pilavlar / Mantarlı Şehriye Pilavı

Mantarlı Şehriye Pilavı

Mantarlı Şehriye Pilavı
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Şehriye pilavı için:

1 su bardağı şehriye

2 su bardağı sıcak su

1 çorba kaşığı tereyağı

Üzerine:

250 gram mantar

2 adet sivri biber

1 adet orta boy domates

3-4 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Mantarları boyuna dilimleyin. 3-4 çorba kaşığı sıvı yağda mantarlar bıraktığı suyunu çekene dek kavurun. Üzerine küp doğranmış sivri biberleri ekleyip, kavurmaya devam edin. Sonra domates, karabiber ve tuzu ekleyip, kavurma işlemini sürdürün. Bu arada ayrı bir tencerede 1 çorba kaşığı tereyağını eritip, içine şehriyeyi katın ve esmerleşene dek kavurun. 2 su bardağı sıcak suyu ve tuzu da ekleyerek, suyunu çekene dek ağzı kapalı pişirin. Ocaktan aldıktan sonra 10 dakika demlendirip, şehriye pilavını servis tabağına alın. Ortasına mantarlı harcı boşaltıp, sıcak olarak servis yapın.
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