Mantarlı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci ılık suda yıkayarak suyunun süzülmesi için kenara alın. Şehriyeyi tereyağında, rengi koyulaşıncaya kadar kavurun. Pirinç ve tavuk suyunu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Pilav göz göz olduğunda ocağın altını kapatarak 10 dakika demlenmeye bırakın. Sosu hazırlamak için, mantar ve tereyağını yapışmaz yüzeyli tavada kavurun. Kabuklarını temizleyip küp küp doğradığınız domatesleri ve mısırı tavaya ekleyerek pişmeye bırakın. Sosu sıcak olarak pilava ekleyip karıştırın. 1-2 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.