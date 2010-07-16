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Mantarlı Pilav

Mantarlı Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı baldo pirinç

2 çorba kaşığı arpa şehriye

1 tatlı kaşığı tereyağı

Bir buçuk su bardağı tavuk suyu

Sosu için: 200 gram mantar

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 adet domates

2 çorba kaşığı haşlanmış mısır

YAPILIŞI

Pirinci ılık suda yıkayarak suyunun süzülmesi için kenara alın. Şehriyeyi tereyağında, rengi koyulaşıncaya kadar kavurun. Pirinç ve tavuk suyunu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Pilav göz göz olduğunda ocağın altını kapatarak 10 dakika demlenmeye bırakın. Sosu hazırlamak için, mantar ve tereyağını yapışmaz yüzeyli tavada kavurun. Kabuklarını temizleyip küp küp doğradığınız domatesleri ve mısırı tavaya ekleyerek pişmeye bırakın. Sosu sıcak olarak pilava ekleyip karıştırın. 1-2 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.
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