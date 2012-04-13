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Mengen Pilavı

Mengen Pilavı
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    MALZEMELER

    Malzemeler:

    500 gr pirinç

    250 gr kuzu kuşbaşı et

    2 soğan

    3 domates

    200 gr mantar

    1 demet dereotu

    100 gr Tereyağ

    100 gr ceviz içi

    8 su bardağı su

    1 tatlı kaşığı toz şeker

    1 tatlı kaşığı kekik

    1 çay kaşığı karabiber

    Tuz

    YAPILIŞI

    Yapılışı:
    Pirinci ılık tuzlu suda 1 saat bekletin. Bir kaç kez yıkayıp süzün. Soğanları kıyın, domatesleri soyup küp küp doğrayın. Mantarları temizleyip ince ince dilimleyin. Dereotunu yıkayıp kıyın. Tereyağının yarısını tencerede eritip soğanı pembeleştirin. Eti ilave edin, suyunu salıp çekinceye kadar kavurun. Mantar ve domatesi ekleyip karıştırın. Birkaç dakika kavurup suyunu ilave edin. Üzerine biriken köpüğü alarak yarım saat pişirin. Etler hafif yumuşayınca pirinç, tuz ve toz şekeri ilave edip kaynatın. Kısık ateşte 25 dakika pişirin ve ateşten alın. Kalan Tereyağını tavada kızdırıp ateşten alın. Dereotu, kekik, karabiber ve cevizi ekleyip karıştırın. Pilavın üzerine döküp 10-12 dakika dinlenmeye bırakın. Pirinçleri ezmemeye dikkat ederek özenle harmanlayıp sıcak olarak servis yapın.
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