Mengen Pilavı

Pirinci tuzlu suda 20 dakika bekletin. Pilavın harcını hazırlayın. Bunun için, tavada 2 çorba kaşığı tereyağını eritin. Küçük doğranmış kuzu etini ekleyin. İnce doğranmış mantar, ceviz içi ve kuru üzümü de ekleyip, kavurmaya devam edin. Daha sonra iç malzemeyi kenara alıp, pilavı hazırlamaya başlayın. Bunun için, kalan 2 çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alın. Suyunu süzdüğünüz pirinci ekleyin. İyice kavurun. Tuz ve suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, hafif ateşte pilavı pişirin. Pilav suyunu çekince, önceden hazırladığınız harcı ekleyip karıştırın. Üzerine ince kıyılmış dereotu ve maydanoz ekleyip servis yapın.